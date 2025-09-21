Ivan Mendico ha organizzato la fiaccolata in ricordo dell’adolescente che si è tolto la vita. “La sopraffazione a scuola, a Santi Cosma e Damiano, l’ho subita anche io negli anni Novanta. Mi sono salvato ascoltando Renato Zero. Mio padre ha inviato segnalazioni, ma nessuno si è. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il fratello di Paolo, suicida a 14 anni: “Questo è un paese di bulli e la vicepreside sapeva tutto”