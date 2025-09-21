Il fratello di Paolo suicida a 14 anni | Questo è un paese di bulli e la vicepreside sapeva tutto
Ivan Mendico ha organizzato la fiaccolata in ricordo dell’adolescente che si è tolto la vita. “La sopraffazione a scuola, a Santi Cosma e Damiano, l’ho subita anche io negli anni Novanta. Mi sono salvato ascoltando Renato Zero. Mio padre ha inviato segnalazioni, ma nessuno si è. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: fratello - paolo
Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un anno fa le nozze: l'incontro al Grande Fratello, il bambino perso, il legame con Eleonora Giorgi e la casa da sogno a Roma
Paolo Vallesi al Grande Fratello dopo l’Isola? Cosa ha detto l’ex naufrago
La morte di Paolo Calissano «non fu uno sbaglio». Parla il fratello, l’accusa all’ex amico e i 500 mila euro spariti: «Glielo presentai io»
Torre Annunziata, addio al pastore Paolo Poggioli: 'Sempre pronto ad ascoltare tutti'. Il cordoglio del fratello Carlo: 'Gravissima perdita' - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Siani, 40 anni dopo. Il fratello Paolo: “Ricordo vivo e sta dando frutti'. Le iniziative - X Vai su X
Il fratello di Paolo, suicida a 14 anni: “Questo è un paese di bulli e la vicepreside sapeva tutto”; Il dramma di Paolo, suicida a 14 anni: ispettori al lavoro nell’istituto di Fondi; Il quindicenne suicida, il fratello: 'Decine di chat provano il bullismo'.
Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano - Nel paese di Paolo Mendico, Santi Cosma e Damiano, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane vittima di bullismo ... Si legge su virgilio.it
14enne morto suicida a Latina, la famiglia del piccolo Paolo denuncia il bullismo ignorato - 14enne morto suicida a Latina, la famiglia denuncia bullismo e chiede giustizia: «Era perseguitato». Segnala mam-e.it