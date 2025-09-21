Il fratello di Paolo Mendico | Si è tolto la vita di mattina non so che meccanismo sia scattato Qui il bullismo c' è sempre stato

L'intervista al fratello del 15enne suicida: «Paolo ci ha lasciati troppo presto, la sua morte non può restare senza motivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Paolo Mendico, parla il fratello Ivan: «Si &#232; tolto la vita di mattina, non so che meccanismo sia scattato. Qui il bullismo c'è sempre stato, io lo affrontavo ascoltando ... - L'intervista al fratello del 15enne suicida: «Paolo ci ha lasciati troppo presto, la sua morte non può restare senza motivo» ... Come scrive msn.com

fratello paolo mendico 232Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano - Nel paese di Paolo Mendico, Santi Cosma e Damiano, si &#232; tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane vittima di bullismo ... Si legge su virgilio.it

