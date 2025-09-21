Il fratello di Paolo Mendico | Si è tolto la vita di mattina non so che meccanismo sia scattato Qui il bullismo c' è sempre stato
L'intervista al fratello del 15enne suicida: «Paolo ci ha lasciati troppo presto, la sua morte non può restare senza motivo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano - Nel paese di Paolo Mendico, Santi Cosma e Damiano, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane vittima di bullismo ... Si legge su virgilio.it