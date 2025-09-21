Il Fosso va alla conquista dell’Helvia Recina

Oggi pomeriggio alle 15, sotto il sole o tra le nuvole, Maceratese e Fossombrone si affrontano allo stadio Helvia Recina per la terza giornata del girone F di Serie D. Una sfida che può già dare indicazioni importanti sulla classifica e sugli ambiziosi obiettivi stagionali delle due squadre. L’ultimo confronto tra le due formazioni risale alla Serie D 201011: la Maceratese vinse la partita di andata in casa per 2-1, mentre al ritorno le due squadre si spartirono i punti, con un gol a testa. Finora la Maceratese non è riuscita a conquistare punti: nelle prime due giornate ha totalizzato 0 punti, frutto di due sconfitte, l’ultima delle quali contro l’Ostiamare per 2-1 in trasferta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

