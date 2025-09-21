Il Forlì dopo il derby fa mea culpa Miramari | Approccio sbagliato

Uno scivolone, quello del Forlì nel derby della quinta giornata contro un Rimini rimaneggiato nella rosa e invischiato nelle sue gravose vicende societarie, destinato a lasciare qualche scoria. I biancorossi guidati da Alessandro Miramari sono usciti sconfitti di misura dal ‘Romeo Neri’, secondo ko di fila dopo quello rimediato la settimana scorsa in casa contro il Gubbio. Se però la prestazione contro gli umbri aveva convinto nonostante la sconfitta, quella di Rimini è stata una gara in cui il Forlì è parso in difficoltà, spento e "irriconoscibile", commenta lo stesso tecnico biancorosso. "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo e giustamente siamo andati a riposo sotto, poi nel secondo tempo la partita è cambiata – sottolinea Miramari – e c’è stata l’occasione di fare gol, ma poi è chiaro che se non lo fai a un metro dalla porta diventa complicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

