Il fisico ucraino Nikitin denuncia | Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone | Trump | Obbligherò l' Ue a non comprare petrolio russo

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky: "Ue e Usa impongano sanzioni dolorose a Putin". Von der Leyen: "Dobbiamo essere pronti a risposta militare". L'Estonia: "I jet russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il fisico ucraino nikitin denuncia il sarcofago di chernobyl danneggiato da un drone trump obbligher242 l ue a non comprare petrolio russo

© Tgcom24.mediaset.it - Il fisico ucraino Nikitin denuncia: "Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone" | Trump: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo"

In questa notizia si parla di: fisico - ucraino

fisico ucraino nikitin denunciaIl fisico Nikitin, 'sarcofago Chernobyl danneggiato da un drone' - "L'ultimo rinforzo del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl risale a 10- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fisico Ucraino Nikitin Denuncia