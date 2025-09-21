Il fisico Nikitin denuncia | Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone | Cremlino | Putin resta aperto alla pace in Ucraina ma l' Europa alimenta escalation
Trump: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo". Zelensky: "Ue e Usa impongano sanzioni dolorose a Mosca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: fisico - nikitin
Il fisico ucraino Nikitin denuncia: "Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone" | Trump: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo"
Il fisico Nikitin denuncia: "Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone" | Cremlino: "Putin resta aperto alla pace in Ucraina, Gb non aiuta"
Venerdì è vicinissimo! Il 19 settembre sarà finalmente vostro il romanzo di Nikitn e l'autore lo presenterà a Pordenonelegge domenica 21 settembre alle ore 12 presso l'Auditorium Istituto Vendramini Nel romanzo Di fronte al fuoco, Aleksej Nikitin ric - facebook.com Vai su Facebook
Il fisico Nikitin denuncia | Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone | Cremlino | Putin resta aperto alla pace in Ucraina Gb non aiuta; Il fisico ucraino Nikitin denuncia | Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone | Trump | Obbligherò l' Ue a non comprare petrolio russo.
Il fisico Nikitin denuncia: "Il sarcofago di Chernobyl danneggiato da un drone" | Cremlino: "Putin resta aperto alla pace in Ucraina, Gb non aiuta" - "L'ultimo rinforzo del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl risale a 10- Lo riporta msn.com
Il fisico Nikitin, 'sarcofago Chernobyl danneggiato da un drone' - "L'ultimo rinforzo del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl risale a 10- Riporta msn.com