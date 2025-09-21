Il film ha in testa riferimenti anglosassoni da Quattro matrimoni e un funerale a Bridget Jones Ma le elucubrazioni della sua eroina non potrebbero essere più francesi

J ane Austen ha stravolto la mia vita Genere: Commedia romantica?? Regia: Laura Piani Cast: Con Camille Rutherford, Pablo Pauly, Alan Fairbarn, Liz Crowther Jane Austen Festival: a Bath la magia dell’epoca Regency X Come Agathe, la sua protagonista, Laura Piani, all’esordio con questo film, ha lavorato nella celebre libreria parigina Shakespeare & Co, durante la scrittura della sceneggiatura. Leggi anche › Omaggio a Jane Austen: per il 250° compleanno, eventi nei suoi luoghi lungo tutto il 2025 E come lei si è imbevuta del romanticismo che tracima dai romanzi di Jane Austen che tanta ispirazione hanno fornitoa cinemae tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il film ha in testa riferimenti anglosassoni, da Quattro matrimoni e un funerale a Bridget Jones. Ma le elucubrazioni della sua eroina non potrebbero essere più francesi

