Il film del giorno di Matteo Fantozzi | Non riuscirete a smettere di piangere

Se guardate questa pellicola non riuscirete a smettere di piangere, lo racconta Matteo Fantozzi nella sua rubrica del film del giorno per TvPlay. Ci troviamo di fronte a un cult movie che vogliamo lanciare per farlo riscoprire ai giovani, anche perché gli altri lo avranno sicuramente visto. (Youtube Great Jupiter Pictures) TvPlay.it La vita è meravigliosa di Frank Capra è un film che ci avvicina all’atmosfera del Natale ormai a tre mesi dall’arrivo di una delle feste più attese dell’anno. Questa pellicola del 1946 è molto attuale ancora oggi nel suo racconto e anche nello stile di regia. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Il film del giorno di Matteo Fantozzi: “Non riuscirete a smettere di piangere”

In questa notizia si parla di: film - giorno

