Il figlio di Pippo Baudo | Stop gossip sull’eredità

"Sull’eredità stiamo vedendo tutte le cose. Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi (sul testamento, ndr) e non voglio entrarci. Lasciamo che papà riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose sui giornali, è disgustoso. La gente commenta senza sapere, inventano e via". È un punto che Alex Baudo, figlio di Pippo (foto), riconosciuto dal conduttore quando era ormai adulto, ribadisce all’inizio e alla fine della lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Una conversazione nella quale il musicista e produttore, che vive e lavora in Australia, ha ripercorso le emozioni delle ultime settimane ma anche il rapporto con quel papà conosciuto da piccolo come ‘zio’ e solo da adulto come genitore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il figlio di Pippo Baudo: "Stop gossip sull’eredità"

In questa notizia si parla di: figlio - pippo

Katia Ricciarelli e quando abortì il figlio di Baudo: perché lo fece e la reazione di Pippo

Alessandro Baudo età, moglie e figli, lavoro e vita privata: chi è il figlio di Pippo Baudo

Scopri la vita di Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo

Il figlio del grande Pippo Baudo parla a #Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre - facebook.com Vai su Facebook

Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo isolato dalla sua segretaria, anche il figlio si era sfogato con me” - X Vai su X

Alessandro Baudo, il figlio di Pippo ai funerali a Militello: «Ci vedevamo poco ma io gli ho sempre voluto bene; No, Katia Ricciarelli non sarà al funerale di Pippo Baudo: ecco perché; Katia Ricciarelli: «Pippo Baudo è morto da solo, isolato da tutti. Non meritava questa fine. L'unico rimpianto è non aver avuto un figlio».

Il figlio di Pippo Baudo: "Stop gossip sull’eredità" - Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi (sul testamento, ndr) ... quotidiano.net scrive

Alex Baudo, chi è il figlio di Pippo: la scoperta a 30 anni, il test del dna e l'eredità - Conosciuto da tutti come Alex, è nato nel 1962 dalla relazione tra il conduttore televisivo, scomparso lo scorso 16 agosto, e Mirella Adinolfi, all' ... Da corrieredellumbria.it