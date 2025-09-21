Il derby va alla Roma ma i tifosi della Lazio vincono con lo striscione in memoria di Charlie Kirk video
Il derby e gli onori calcistici vanno alla Roma, i complimenti ai tifosi della Lazio per il bello striscione esibito prima della partita. “La ragione non si uccide. Rip Charlie Kirk”. A Ponte Milvio, gli ultras della Lazio hanno omaggiato l’attivista dei conservatori americani assassinato lo scorso 10 settembre nello Utah. Poi, in campo, per i tifosi biancoazzurri è arrivata la delusione della sconfitta. Il derby va alla Roma, decide Pellegrini. Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 giallorosso, mandato in campo a sorpresa dal Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: derby - roma
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Lazio-Roma, il derby del vorrei e non posso. La sfida cittadina porterà Sarri e Gasperini a violentare la propria natura. Le due squadre si ritrovano ancora una volta a inseguire un riscatto che sembra sempre rimandato - Alessandro Catapano - X Vai su X
La Roma trionfa nel derby grazie al ritorno di Lorenzo Pellegrini. Malissimo Tavares, bene Mati Soule: l’analisi dei voti di Lazio-Roma a cura del nostro @mariogiunta - facebook.com Vai su Facebook
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni; Lazio-Roma: è il giorno del derby. Stadio Olimpico blindato e strade chiuse; Lazio-Roma, attesi ultras stranieri nelle curve: allerta scontri nel derby.
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Alla fine del derby tra Lazio e Roma, vinto dalla squadra giallorossa grazie al gol di Pellegrini, i tifosi romanisti rimasti fuori dallo stadio ... Si legge su cn24tv.it
Lorenzo Pellegrini si prende tutto, il derby e la Roma: fredda la Lazio e fa esplodere l’Olimpico - La Roma trionfa nel derby con il gol partita di Lorenzo Pellegrini, titolare e match winner a sorpresa. Segnala fanpage.it