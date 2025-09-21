Il derby e gli onori calcistici vanno alla Roma, i complimenti ai tifosi della Lazio per il bello striscione esibito prima della partita. “La ragione non si uccide. Rip Charlie Kirk”. A Ponte Milvio, gli ultras della Lazio hanno omaggiato l’attivista dei conservatori americani assassinato lo scorso 10 settembre nello Utah. Poi, in campo, per i tifosi biancoazzurri è arrivata la delusione della sconfitta. Il derby va alla Roma, decide Pellegrini. Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 giallorosso, mandato in campo a sorpresa dal Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il derby va alla Roma, ma i tifosi della Lazio vincono con lo striscione in memoria di Charlie Kirk (video)