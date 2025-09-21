Il debutto in salita dell’Estra La vera ’prima’ di TDR è a Verona | Non immaginavo questi problemi Ma chi c’è darà tutto fino alla fine

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dellEstra. Della Rosa aveva già diretto la squadra in prima persona una volta lo scorso anno, ma questa che sta per iniziare è tutta un’altra storia. "Prima di tutto voglio fare un augurio speciale a Gabriele Benetti – dice il coach biancorosso –, di tornare non il più velocemente possibile ma il più sano possibile. Provo una grande emozione perché è vero che lo scorso anno avevo diretto una partita, ma si trattava di una sola gara, quest’anno è un’emozione maggiore per avere avuto la fiducia da parte della società e per allenare una squadra tutta mia dall’inizio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il debutto in salita dell8217estra la vera 8217prima8217 di tdr 232 a verona non immaginavo questi problemi ma chi c8217232 dar224 tutto fino alla fine

© Sport.quotidiano.net - Il debutto in salita dell’Estra. La vera ’prima’ di TDR è a Verona: "Non immaginavo questi problemi. Ma chi c’è darà tutto fino alla fine»

In questa notizia si parla di: debutto - salita

Il tabellone dello Us Open sorride a Sinner: al debutto c’è Kopriva, possibile uno scontro con Musetti. Per Paolini la strada è in salita

debutto salita dell8217estra veraIl debutto in salita dell’Estra. La vera ’prima’ di TDR è a Verona: "Non immaginavo questi problemi. Ma chi c’è darà tutto fino alla fine» - Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dell’Estra. Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Debutto Salita Dell8217estra Vera