Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dell’Estra. Della Rosa aveva già diretto la squadra in prima persona una volta lo scorso anno, ma questa che sta per iniziare è tutta un’altra storia. "Prima di tutto voglio fare un augurio speciale a Gabriele Benetti – dice il coach biancorosso –, di tornare non il più velocemente possibile ma il più sano possibile. Provo una grande emozione perché è vero che lo scorso anno avevo diretto una partita, ma si trattava di una sola gara, quest’anno è un’emozione maggiore per avere avuto la fiducia da parte della società e per allenare una squadra tutta mia dall’inizio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il debutto in salita dell'Estra. La vera 'prima' di TDR è a Verona: "Non immaginavo questi problemi. Ma chi c'è darà tutto fino alla fine»