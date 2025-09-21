Il debutto in salita dell’Estra La vera ’prima’ di TDR è a Verona | Non immaginavo questi problemi Ma chi c’è darà tutto fino alla fine
Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dell’Estra. Della Rosa aveva già diretto la squadra in prima persona una volta lo scorso anno, ma questa che sta per iniziare è tutta un’altra storia. "Prima di tutto voglio fare un augurio speciale a Gabriele Benetti – dice il coach biancorosso –, di tornare non il più velocemente possibile ma il più sano possibile. Provo una grande emozione perché è vero che lo scorso anno avevo diretto una partita, ma si trattava di una sola gara, quest’anno è un’emozione maggiore per avere avuto la fiducia da parte della società e per allenare una squadra tutta mia dall’inizio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: debutto - salita
Il tabellone dello Us Open sorride a Sinner: al debutto c’è Kopriva, possibile uno scontro con Musetti. Per Paolini la strada è in salita
Francesca Dinale, 27 anni, originaria di Cusinati, frazione di Rosà, è salita sul palco di X Factor 2025. Il debutto nel talent show è avvenuto con una cover di Alfonso di Levante - facebook.com Vai su Facebook
Ricci, debutto in Coppa Italia e nulla più. Tuttosport: "La strada è già in salita" - X Vai su X
Il debutto in salita dell’Estra. La vera ’prima’ di TDR è a Verona: "Non immaginavo questi problemi. Ma chi c’è darà tutto fino alla fine» - Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dell’Estra. Secondo sport.quotidiano.net