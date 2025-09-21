Il debutto della multa digitale Municipale munita di tablet | Qr code per saldare il conto
Agenti con tablet alla mano: la multa diventa digitale, pagabile con Qr code. Csatelfranco dice addio al vecchio blocchetto, alla penna e al ollettino postal. Tutto questo grazie alle novità tecnologiche di cui è stata dotata la polizia locale del comandante Giacomo Pellegrini. "In questi giorni, infatti, - spiegano dal comando - sono state fatte tutte le varie configurazioni e la formazione del personale, per consentire l’accertamento e la contestazione delle violazioni al codice della strada mediante appositi tablet in dotazione. I preavvisi ed i verbali, così redatti, verranno stampati direttamente grazie a stampanti portatili di cui gli operatori saranno forniti, e conterranno un QR code da inquadrare per poter pagare sin da subito le infrazioni accertate mediante il sistema di pagamento PagoPa". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: debutto - multa
Un uomo di 46 anni ha ricevuto una maxi multa dopo aver compiuto innumerevoli infrazioni percorrendo i 17 chilometri del tunnel del San Gottardo - facebook.com Vai su Facebook
Il debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: Qr code per saldare il conto; Debutta Cerbero: multe digitali. Stop sosta selvaggia e doppie file. “Una tutela in più per i residenti”; Telelaser, ieri il debutto in Pescaia. Prime multe e polemiche sui social.
Il debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: "Qr code per saldare il conto" - L’assessore: "Mi fa piacere che la nostra polizia locale sappia rispondere alle innovazioni". Lo riporta lanazione.it