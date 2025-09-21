Il debutto della multa digitale Municipale munita di tablet | Qr code per saldare il conto

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agenti con tablet alla mano: la multa diventa digitale, pagabile con Qr code. Csatelfranco dice addio al vecchio blocchetto, alla penna e al ollettino postal. Tutto questo grazie alle novità tecnologiche di cui è stata dotata la polizia locale del comandante Giacomo Pellegrini. "In questi giorni, infatti, - spiegano dal comando - sono state fatte tutte le varie configurazioni e la formazione del personale, per consentire l’accertamento e la contestazione delle violazioni al codice della strada mediante appositi tablet in dotazione. I preavvisi ed i verbali, così redatti, verranno stampati direttamente grazie a stampanti portatili di cui gli operatori saranno forniti, e conterranno un QR code da inquadrare per poter pagare sin da subito le infrazioni accertate mediante il sistema di pagamento PagoPa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

il debutto della multa digitale municipale munita di tablet qr code per saldare il conto

© Lanazione.it - Il debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: "Qr code per saldare il conto"

In questa notizia si parla di: debutto - multa

Il debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: Qr code per saldare il conto; Debutta Cerbero: multe digitali. Stop sosta selvaggia e doppie file. “Una tutela in più per i residenti”; Telelaser, ieri il debutto in Pescaia. Prime multe e polemiche sui social.

debutto multa digitale municipaleIl debutto della multa digitale. Municipale munita di tablet: "Qr code per saldare il conto" - L’assessore: "Mi fa piacere che la nostra polizia locale sappia rispondere alle innovazioni". Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Debutto Multa Digitale Municipale