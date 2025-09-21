Il debutto della multa digitale Municipale munita di tablet | Qr code per saldare il conto

Agenti con tablet alla mano: la multa diventa digitale, pagabile con Qr code. Csatelfranco dice addio al vecchio blocchetto, alla penna e al ollettino postal. Tutto questo grazie alle novità tecnologiche di cui è stata dotata la polizia locale del comandante Giacomo Pellegrini. "In questi giorni, infatti, - spiegano dal comando - sono state fatte tutte le varie configurazioni e la formazione del personale, per consentire l’accertamento e la contestazione delle violazioni al codice della strada mediante appositi tablet in dotazione. I preavvisi ed i verbali, così redatti, verranno stampati direttamente grazie a stampanti portatili di cui gli operatori saranno forniti, e conterranno un QR code da inquadrare per poter pagare sin da subito le infrazioni accertate mediante il sistema di pagamento PagoPa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

