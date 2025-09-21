Il corteo pro-Palestina In centinaia per strada

"In Palestina stanno avvenendo i crimini più gravi e impuniti del nostro tempo e chi tace è ormai palesemente complice del governo assassino di Israele. Per questo continuiamo a restare solidali con il popolo palestinese e la sua eroica resistenza. Manifestiamo contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza". Un messaggio netto e chiaro quello che hanno gridato forte le centinaia di persone che ieri pomeriggio hanno sfilato in corteo da piazza della stazione al centro empolese. "Decine di migliaia di civili uccisi, soprattutto bambini, infrastrutture distrutte, ospedali e scuole bombardati, fame usata come disumana arma di guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il corteo pro-Palestina. In centinaia per strada

