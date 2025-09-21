Il Como sbanca Firenze | Fiorentina sconfitta 2-1

Colpaccio del Como di Cesc Fabregas che vince in trasferta con la Fiorentina. Il risultato di 1-2 matura al 94? grazie al gol di Addai, dopo che i viola erano stati in vantaggio per un’ora con la rete al 6? di Mandragora. Il pari è arrivato al 65? con il gol di Kempf servito dal solito Nico Paz, prima dell’epilogo fatale alla squadra di Stefano Pioli. I lariani allargano così la crisi della squadra di Pioli ancora a secco di vittorie e con solo due pareggi. Addai regala la seconda vittoria stagionale ai comaschi dopo quella all’esordio con la Lazio. La Fiorentina resta a 2 punti ed esce dal campo tra i fischi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Como sbanca Firenze: Fiorentina sconfitta 2-1

