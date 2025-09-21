Il Como conquista Firenze all' ultimo respiro | zampata vincente di Addai
Una bella vittoria giunta solo nei minuti di recupero che rimangina in fretta la ferita casalinga con il Bologna. La gara, dopo il pareggio firmato da Marc Kempf, è stata decisa dal 19enne olandese Jayden Addai, che ha realizzato la sua prima rete in assoluto in Serie A regalando tre punti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - conquista
Orso, gol: il Bologna stende il Como e conquista la prima vittoria in campionato
Dal Friuli al Como, De Paoli conquista Fàbregas: il difensore classe 2008 pronto al salto
@jaydenaddai AT THE LAST BREATH Il @comofootball conquista i 3 punti #FiorentinaComo #SerieAEnilive - facebook.com Vai su Facebook
Il Genoa conquista un punto prezioso a Como e lo fa col gol di Ekuban, che nel finale capitalizza una partita caparbia dei rossoblù, in gara fino all'ultimo e senza mai mollare. Torniamo sulla partita del Sinigaglia e sugli spunti che ci lascia - X Vai su X
Il Como conquista Firenze all'ultimo respiro: zampata vincente di Addai; Fiorentina ancora senza vittoria: il Como la ribalta. Il Franchi contesta Pioli e la squadra. Rivivi la diretta; Como corsaro a Firenze, Kempf e Addai ribaltano il risultato.
Como corsaro a Firenze, Kempf e Addai ribaltano il risultato - Como corsaro a Firenze, boccone amaro per la Fiorentina di Pioli. Scrive espansionetv.it
Mandragora illude Firenze ma il Como rimonta e vince 2-1 - FIRENZE (ITALPRESS) – Una rete a tempo quasi scaduto, segnata da Addai, consegna al Como i tre punti. Segnala iltempo.it