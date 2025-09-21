Il colore di Enzo Miccio per la morte dell’ex compagno Laurent Miralles

Enzo Miccio  è stato legato, in passato, a diversi uomini: uno degli ultimi ha lasciato il segno in maniera indelebile nella sua vita, tanto che il suo ricordo è ancora oggi molto delicato per Enzo. Si tratta, infatti, di  Laurent Miralles, suo ex compagno, che è stato al suo fianco per ben sei anni e che qualche mese fa è scomparso dopo una malattia. Chi era Laurent Miralles, ex compagno di Enzo Miccio. Enzo Miccio non ha mai parlato molto della sua vita sentimentale, l’unica certezza è che nel 2017, dopo aver messo fine alla relazione con  Riccardo Marenghi, ha ritrovato il sorriso con  Laurent Miralles, storia vissuta lontana dalle luci dei riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

