Il cinema italiano piange addio al marito di Monica Vitti

Un amore che ha sfidato il tempo, la malattia e le difficoltà. Un legame raro, fatto di piccoli gesti quotidiani e di una tenerezza che non si è mai spenta. Oggi, il mondo del cinema italiano si raccoglie nel ricordo di una storia che ha emozionato generazioni intere. Il lutto ha colpito ancora una volta una delle coppie più amate dello spettacolo. Se n'è andato Roberto Russo, regista, sceneggiatore e compagno di vita dell'indimenticabile Monica Vitti. La loro unione, durata quasi cinquant'anni, è stata un faro di fedeltà, dedizione e forza. Era il 1973 quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta.