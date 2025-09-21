Il changeling | il film horror degli anni ’80 che ha ispirato the conjuring

Il panorama dell’horror classico ha lasciato un’impronta indelebile nel genere, influenzando molte produzioni moderne e contribuendo a ridefinire i canoni della paura cinematografica. Tra le pellicole che hanno segnato questa evoluzione, il film del 1980 The Changeling si distingue come uno dei più significativi esempi di horror soprannaturale. Questo capolavoro canadese, diretto da Peter Medak, rappresenta un punto di svolta nel modo di affrontare le storie di fantasmi, portando innovazioni narrative e tematiche ancora oggi riconosciute. the changeling: un piccolo grande classico degli anni ’80. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il changeling: il film horror degli anni ’80 che ha ispirato the conjuring

