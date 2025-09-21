Il centrodestra cerca il candidato presidente per le Regionali la Lega | Incertezza irresponsabile

Baritoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A due mesi dalle elezioni regionali, l’incertezza che ancora avvolge la scelta del candidato presidente del centrodestra in Puglia è diventata indecente e irresponsabile”. Ad affermarlo, in una nota, è Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.“Ogni ulteriore rinvio -. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centrodestra - cerca

Regionali, il centrodestra cerca il patto del Resort: vertice di fine agosto in Puglia per disegnare la geografia delle candidature

Regionali Campania, De Laurentiis smentisce la candidatura. E il centrodestra cerca disperatamente un nome

Caso Almasri. Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi

Il centrodestra cerca il candidato presidente per le Regionali, la Lega: Incertezza irresponsabile; Campania al voto: Fico unisce il centrosinistra, centrodestra in cerca; Regionali Campania, De Laurentiis smentisce la candidatura. E il centrodestra cerca disperatamente un nome.

centrodestra cerca candidato presidenteIl centrodestra cerca il candidato presidente per le Regionali, la Lega: "Incertezza irresponsabile" - Il consigliere pugliese Conserva: "Mentre la sinistra è in campagna elettorale da mesi, noi restiamo bloccati da tentennamenti incomprensibili" ... Scrive baritoday.it

centrodestra cerca candidato presidenteRegionali in Campania, centrodestra appello ai big: «Ora bisogna accelerare sulla scelta del candidato» - Cresce l’attesa nella base, tra i potenziali candidati al consiglio regionale e i dirigenti dei partiti. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Centrodestra Cerca Candidato Presidente