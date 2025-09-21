Il Cavalluccio di Mignani ha alzato l’asticella | Si è giocato di squadra è così che si fa
Cesena corsaro, ha vinto le tre partite in trasferta che questo inizio di campionato proponeva smentendo quello che era il pensiero ricorrente all’uscita del calendario. Si paventava un inizio di stagione abbastanza tribolata proprio perché erano in programma molte trasferte, alcune particolarmente insidiose come sulla carta appariva quella di Venezia. Invece il Cavalluccio ha scorrazzato sinora sui campi di cui è stato ospite (Pescara, Sampdoria e Venezia) lasciando punti nell’unico match disputato al Manuzzi con l’Entella. Michele Mignani dopo aver espugnato il Penzo è naturalmente soddisfatto: "In settimana avevo detto che questo match sarebbe stato importante per capire chi siamo ed a quale livello siamo giunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cavalluccio - mignani
PILASTRO A CESENA, COMPARSA A VENEZIA ? Il doppio ex della prossima sfida al Penzo ha parlato della gara che vedrà il Cavalluccio di scena in laguna. Proprio nel 2018, consumatosi il doloroso addio ai colori bianconeri, aveva firmato per il Ve - facebook.com Vai su Facebook
Il Cavalluccio di Mignani ha alzato l’asticella: Si è giocato di squadra, è così che si fa; Tre punti d'oro con vista playoff, il Cesena rialza la testa e piega il Palermo al Manuzzi; Seconda sgambata per il Cesena che rifila nove gol alla Sampierana. Varone firma un poker.
Mignani, tanti applausi al Cesena: “Abbiamo alzato il livello” - La pennellata di Adamo per la doppia incornata di testa di Mangraviti. Lo riporta corriereromagna.it