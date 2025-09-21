Cesena corsaro, ha vinto le tre partite in trasferta che questo inizio di campionato proponeva smentendo quello che era il pensiero ricorrente all’uscita del calendario. Si paventava un inizio di stagione abbastanza tribolata proprio perché erano in programma molte trasferte, alcune particolarmente insidiose come sulla carta appariva quella di Venezia. Invece il Cavalluccio ha scorrazzato sinora sui campi di cui è stato ospite (Pescara, Sampdoria e Venezia) lasciando punti nell’unico match disputato al Manuzzi con l’Entella. Michele Mignani dopo aver espugnato il Penzo è naturalmente soddisfatto: "In settimana avevo detto che questo match sarebbe stato importante per capire chi siamo ed a quale livello siamo giunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cavalluccio di Mignani ha alzato l’asticella: "Si è giocato di squadra, è così che si fa"