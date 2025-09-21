Il caso Don Alberto il prete dei social fa una pubblicità agli integratori | I soldi non sono il male

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Don Alberto Ravagnani, il prete dei social, è finito al centro di una polemica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha sponsorizzato degli integratori. A Fanpage.it ha commentato: "C'è un'idea stereotipata dei soldi nella Chiesa, non se ne può parlare, ma sono un problema solo quando diventano il fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - alberto

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Caso Garlasco: La Decisione dei Giudici sul futuro di Alberto Stasi

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Il caso Don Alberto, il prete dei social fa una pubblicità agli integratori: “I soldi non sono il male”; Don Ravagnani, spot social e critiche: cosa conta per un don e per la Chiesa; Don Alberto Ravagnani nella bufera: “Sponsorizza integratori sui social, un prete dovrebbe fare altro”.

caso don alberto preteIl caso Don Alberto, il prete dei social fa una pubblicità agli integratori: “I soldi non sono il male” - Don Alberto Ravagnani, il prete dei social, è finito al centro di una polemica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha sponsorizzato ... Riporta fanpage.it

caso don alberto preteDon Alberto Ravagnani, polemiche per il post con sponsor. Il prete: “Soldi per l’attività pastorale” - Il giovane parroco milanese, 32 anni, ha realizzato un reel su Instagram fa pubblicità a degli integratori alimentari. Scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Don Alberto Prete