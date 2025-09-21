Il caso di Bari | 35mila turisti in più a settembre

Quotidianodipuglia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Bari è desiderata»: così, l?assessore Pietro Petruzzelli commenta i dati relativi ai flussi turistici nella città, invitato a discutere del settore presso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il caso di bari 35mila turisti in pi249 a settembre

© Quotidianodipuglia.it - Il caso di Bari: 35mila turisti in più a settembre

In questa notizia si parla di: caso - bari

Criminalità, caso Bari in commissione Antimafia: dai giovani ai voti venduti. I punti caldi

Il Bari chiude il calciomercato con 19 operazioni in entrata, Magalini: "Nulla è stato lasciato al caso"

Allarme sicurezza a Bari, appello di Satriano: «L?integrazione non va lasciata al caso»

TURISMO/ IL SALENTO AL TOP PER PRESENZE. ANCHE MONOPOLI SUL PODIO, MENTRE IL GARGANO VA A MARCIA INDIETRO.

Caso orecchiette, la pastaia che si è messa in regola: «Percorso lungo, non tutte possono» - Marta ha 38 anni ed è la seconda pastaia di Bari Vecchia che ha deciso di regolarizzare la sua posizione per poter vendere le orecchiette fatte in casa seguendo le norme previste. Segnala quotidianodipuglia.it

Bari Vecchia, dopo i sequestri le «signore» tornano a vendere le loro orecchiette: «I turisti sono felici» VIDEO - Dopo i sequestri della polizia locale di Bari, che in strada Arco Basso ha portato via taralli, dolci e salati, pasta industriale e pomodori secchi per un totale di poco più di 150 chili di merce, ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Bari 35mila Turisti