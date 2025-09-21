Il caso della mensa L’allarme della Cisl | | Personale insufficiente Pronti alle denunce
Rischia di approdare all’Ispettorato del lavoro, come denuncia, la questione relativa alla carenza di personale al Convitto Rinaldo Corso di Correggio, che viene lamentato dalle forze sindacali. La Cisl Scuola dell’Emilia Centrale annuncia infatti un’azione, da inoltrare all’Ispettorato del lavoro, così come un esposto al Servizio Igiene dell’Ausl, "per verificare se nella mensa siano rispettate tutte le condizioni previste dalle norme in vigore". "C’è il caos mensa: trecento studenti a tavola, due soli cuochi nella cucina, tutte le norme saltate. Mancano collaboratori per la nuova sede, manca l’assistente tecnico per il corso di panificazione (senza figure specializzate un laboratorio resta sulla carta), insufficiente il personale perfino nell’azienda agraria interna, cuore del pacchetto formativo del Convitto", dicono dalla Cisl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
