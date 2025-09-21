Il cartellone del weekend Eccellenza alla Fratta il fanalino Fcr è big match a Castenaso
Serie B (4ª giornata): Carrarese-Avellino (15), Pescara-Empoli (17.15), Padova-Entella (19.30). Già disputate: Frosinone-Sudtirol 2-2, Palermo-Bari 2-0, Reggiana-Catanzaro 2-2, Spezia-Juve Stabia 1-3, Venezia-Cesena 1-2, Monza-Samp 1-0, Mantova-Modena 1-3. Classifica: Cesena, Palermo, Modena 10; Frosinone 8; Monza 7; Juve Stabia 6; Carrarese, Venezia, Entella, Sudtirol, Reggiana 5; Avellino, Empoli, Catanzaro 4; Mantova 3; Spezia 2; Pescara, Bari, Padova 1; Samp 0. Serie C (5ª giornata): Arezzo-Guidonia 0-1, Pontedera-Campobasso 0-4, Ravenna-Perugia 3-2, Rimini-Forlì 1-0, Gubbio-Bra 1-0, Livorno-Ascoli 0-3, Pineto-Juventus U23 2-3, Samb-Carpi 0-1, Torres-Ternana 1-1, Vis Pesaro-Pianese 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cartellone - weekend
? Il cartellone ricco di eventi “Estiamo Insieme 2025” del Comune di Carbonia si conclude questo weekend con il CortoBeerFest! Dal 19 al 21 settembre vi aspettiamo a Cortoghiana con musica, laboratori creativi, attività all’aria aperta e buon cibo per salutar - facebook.com Vai su Facebook
La triple night race di Bristol è la prima in cartellone per questo weekend #NascarIT - X Vai su X
Il cartellone del weekend. Il Ravenna dopo il ko al Morgagni cerca riscatto in casa con il Bra; Il cartellone del weekend. Eccellenza, alla Fratta il fanalino. Fcr, è big match a Castenaso.
Il cartellone del weekend. Eccellenza, alla Fratta il fanalino. Fcr, è big match a Castenaso - Promozione, Civitella a Misano. Da msn.com
Sanpa-Faenza, che derby - Si giocano in questo weekend le gare della terza giornata del campionato di Eccellenza. Scrive msn.com