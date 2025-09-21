Il Carlino e Vanity fair in abbinamento martedì in edicola
Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 settembre con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori puntati sulle sorelle Dakota ed Elle Fanning. Oggi hanno 31 e 27 anni, sono famose da tutta la vita. Entrambe hanno iniziato a recitare da bambine. Entrambe hanno dato il loro primo bacio davanti a una macchina da presa. Eppure, sullo schermo e nelle conversazioni, in qualche modo irradiano normalità. Hanno lavorato con molti dei grandi registi ( Quentin Tarantino, Steven Spielberg e Coppola – Francis Ford e Sofia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: carlino - vanity
