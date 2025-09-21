Il cardinale Ruini ricoverato | Notte tranquilla come sta l' ex capo della Cei
Filtra ottimismo sulle condizioni del cardinale Camillo Ruini. Fonti informate riferiscono che avrebbe passato tranquillamente la notte e che starebbe meglio rispetto al momento del ricovero. Il prelato di Sassuolo è una delle figure più conosciute dell'episcopato italiano ed ha segnato la storia della Chiesa tra gli anni ‘90 e 2000. Ieri l'ex presidente Cei e Vicario di Roma era stato ricoverato per un blocco renale e le sue condizioni, è trapelato, erano state definite gravi. Il porporato 94enne aveva subito un infarto nel luglio del 2024 ed era finito in terapia intensiva ma si era prontamente ripreso ed era tornato a far sentire la sua voce nel dibattito ecclesiale sia prima che dopo all'ultimo conclave a cui non ha partecipato in quanto ultraottantenne. 🔗 Leggi su Iltempo.it
