Il cardinale Ruini in ripresa le condizioni dopo la paura del ricovero
Ieri sera Il Tempo ha dato la notizia del ricovero del cardinale Camillo Ruini, a lungo presidente della Cei e Vicario della diocesi di Roma. L'anziano porporato, già reduce da un infarto nell'estate del 2024, ha subito un blocco renale. Dopo la paura di ieri, però, la giornata di oggi ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi ammiratori del cardinale di Sassuolo. Già questa mattina Il Tempo ha scritto che sulle condizioni filtrava ottimismo perché sua Eminenza aveva superato senza difficoltà la notte. Nel tardo pomeriggio di domenica arrivano notizie ancora più rassicuranti sulla salute del cardinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
