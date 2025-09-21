Il cardinale Ruini è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma
Il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, è ricoverato per un blocco renale. Le condizioni dell’ecclesiastico 94enne sembrano lievemente migliorate, ma non sarebbe ancora fuori pericolo di vita. Lo scorso anno, Ruini si è ripreso da un infarto che aveva fatto preoccupare molti fedeli. Il cardinale, originario di Sassuolo, è stato una voce importante per la Chiesa, soprattutto ai tempi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Le sue posizioni sono spesso state oggetto di discussione per via della loro fedeltà alla dottrina cattolica più tradizionalista. Dal Policlinico Gemelli fanno sapere che il cardinale è sottoposto a terapie e accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Open.online
