il cardinale camillo ruini ricoverato per un blocco renale

Il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, è stato ricoverato per un blocco renale. Secondo quanto riportato dal Tempo, che cita fonti informate, avrebbe passato tranquillamente la notte e starebbe meglio rispetto al momento dell’ospedalizzazione. Nel 2024 aveva avuto un infarto ed era finito in terapia intensiva, ma si era prontamente ripreso. Ha 94 anni.       Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

