Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale Ha 94 anni l' anno scorso ha avuto un infarto

Xml2.corriere.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale, originario di Sassuolo, è stata una voce importante per la Chiesa soprattutto ai tempi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il cardinale camillo ruini ricoverato per un blocco renale ha 94 anni l anno scorso ha avuto un infarto

© Xml2.corriere.it - Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto

In questa notizia si parla di: cardinale - camillo

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto; Roma, il cardinale Ruini in terapia intensiva: è vigile e stabile; Ruini, notte tranquilla e condizioni sempre stabili.

cardinale camillo ruini ricoveratoIl cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale, come sta l'ex capo della Cei - Fonti informate riferiscono che avrebbe passato tranquillamente la notte e che ... Lo riporta iltempo.it

cardinale camillo ruini ricoveratoPaura per il cardinale Camillo Ruini: è grave. Ricoverato per un blocco renale - Nessuna conferma ufficiale ma in Vaticano trapela che l’ex presidente Cei e Vicario di Roma sarebbe stato ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Cardinale Camillo Ruini Ricoverato