Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale Ha 94 anni l' anno scorso ha avuto un infarto

Il cardinale, originario di Sassuolo, è stata una voce importante per la Chiesa soprattutto ai tempi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto

In questa notizia si parla di: cardinale - camillo

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale

Paura per il cardinale Camillo Ruini: è grave. Ricoverato per un blocco renale https://iltempo.it/attualita/2025/09/20/news/cardinale-camillo-ruini-come-sta-ricovero-blocco-renale-grave-quanti-anni-ha-44193103/… via @IlTempo_official - X Vai su X

Camillo Pamphili era nato nel 1622 da Olimpia Maidalchini e Pamphilo Pamphili. Aveva due sorelle, Flaminia, la più grande, che si sposò nel 1640 con Andrea Giustiniani, principe di Bassano, e la seconda, Costanza, che si sposò nel dicembre del 1644 con - facebook.com Vai su Facebook

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto; Roma, il cardinale Ruini in terapia intensiva: è vigile e stabile; Ruini, notte tranquilla e condizioni sempre stabili.

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale, come sta l'ex capo della Cei - Fonti informate riferiscono che avrebbe passato tranquillamente la notte e che ... Lo riporta iltempo.it

Paura per il cardinale Camillo Ruini: è grave. Ricoverato per un blocco renale - Nessuna conferma ufficiale ma in Vaticano trapela che l’ex presidente Cei e Vicario di Roma sarebbe stato ... Segnala iltempo.it