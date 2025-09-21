Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale | l’ex presidente della Cei ha un blocco renale

Ricovero in ospedale per il cardinale Camillo Ruini. Il Corriere della Sera riferisce che il 94enne ex presidente della Cei è stato colpito da un blocco renale, ora in lieve miglioramento. Da alcuni giorni avvertiva dei forti disturbi, legati anche ai reni, e ha deciso di ricoverarsi. Le condizioni non sarebbero al momento tali da destare particolare allerta ma comunque c’è massima attenzione considerata la sua età e le patologie pregresse. Il cardinale Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione era stato diversi giorni in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale: l’ex presidente della Cei “ha un blocco renale”

