il cardinal ruini ricoverato in ospedale per forti disturbi legati anche ai reni

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato per effettuare dei controlli a seguito di alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni. E’ stato lui stesso a decidere il ricovero. Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell'occasione è stato diversi giorni in terapia intensiva. Poi si è ripreso ed è stato visto quest’anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

