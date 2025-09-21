Il cardinal Ruini ricoverato in ospedale per controlli

Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato per effettuare dei controlli a seguito di alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni. E' stato lui stesso a decidere il ricovero. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Il cardinal Ruini ricoverato in ospedale per controlli; Il cardinale Ruini dimesso dall'ospedale; Il cardinale Ruini dimesso dall’ospedale Gemelli. Proseguirà la convalescenza a casa.

cardinal ruini ricoverato ospedalePaura per il cardinale Camillo Ruini, il porporato ricoverato per un blocco renale - Il cardinale sarebbe stato ricoverato per un blocco renale: ecco come sta ... Riporta ilgiornale.it

cardinal ruini ricoverato ospedaleIl cardinal Ruini ricoverato in ospedale per controlli - Il cardinale Camillo Ruini è ricoverato per effettuare dei controlli a seguito di alcuni disturbi che aveva avvertito negli scorsi giorni. Scrive tg24.sky.it

