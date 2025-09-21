Il capitano Zacchia nuova comandante
ASSISI – Il capitano Chiara Zacchia è il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Assisi. Sostituisce il Capitano Vittorio Jervolino, passato ad altro incarico. Ieri mattina, a Perugia, ha ricevuto il saluto e l’augurio di buon lavoro del comandante Provinciale dei carabinieri di Perugia, Sergio Molinari. Il capitano Zacchia, 29 anni, di origini casertane, ha intrapreso il percorso militare nel 2012 alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, dove ha conseguito la maturità scientifica. Successivamente, ammessa alla frequenza del 197° Corso "Tenacia" dell’Accademia Militare di Modena, ha avuto accesso al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma con il grado di Sottotenente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: capitano - zacchia
Due #comandanti under 30 per l’#Arma di #Assisi e Città della Pieve: i capitani #Zacchia e #Bevilacqua https://umbriaon.it/due-comandanti-under-30-per-larma-di-assisi-e-citta-della-pieve-i-capitani-zacchia-e-bevilacqua/… #CittàdellaPieve - X Vai su X
In diretta e in radiovisione con "Ostuni Gialloblu" _ su #Radiostuni _ ospiti in studio Gino Francioso (presidente ASD Ostuni Calcio 24), Samuel Gomez (capitano e difensore ASD Ostuni Calcio 24) e Eugenio Santomanco (vice-presidente Futsal Ostuni). Voce e - facebook.com Vai su Facebook
Il capitano. Zacchia nuova comandante; Il Capitano Rita Zacchia nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Assisi; Perugia, ufficiali neo giunti al Comando Provinciale Carabinieri.
Il capitano. Zacchia nuova comandante - ASSISI – Il capitano Chiara Zacchia è il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Assisi. Come scrive msn.com