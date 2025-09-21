il capitano zacchia nuova comandante

ASSISI – Il capitano Chiara Zacchia è il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Assisi. Sostituisce il Capitano Vittorio Jervolino, passato ad altro incarico. Ieri mattina, a Perugia, ha ricevuto il saluto e l’augurio di buon lavoro del comandante Provinciale dei carabinieri di Perugia, Sergio Molinari. Il capitano Zacchia, 29 anni, di origini casertane, ha intrapreso il percorso militare nel 2012 alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, dove ha conseguito la maturità scientifica. Successivamente, ammessa alla frequenza del 197° Corso "Tenacia" dell’Accademia Militare di Modena, ha avuto accesso al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma con il grado di Sottotenente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

