Il Canada riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina | è la prima nazione del G7 a farlo

Il Canada è diventato ufficialmente la prima nazione del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina. Ad affermarlo è il primo ministro Mark Carney: «Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele», fa sapere in una nota il governo canadese. Foto copertina: DreamstimeRafael Ben Ari In aggiornamento. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

"Respingiamo fermamente i tentativi di costringere #Israele ad accettare uno stato terroristico palestinese nel cuore della nostra piccola terra". Così il ministro degli esteri Saar, sul riconoscimento da parte di Francia, Gran Bretagna, Canada e altri, della Palesti - X Vai su X

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina - "L’Australia riconosce le legittime e storiche aspirazioni del popolo palestinese a uno Stato proprio". Scrive adnkronos.com

Il Canada riconosce Palestina, 'costruire futuro migliore' - "Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la sua collaborazione per costruire la promessa di un futuro pacifico sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele". Come scrive ansa.it