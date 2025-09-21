Il campbus del Corriere della Sera arriva al liceo Cutelli

Il CampBus del Corriere della Sera, che da domani al 26 stazionerà all’ingresso del Liceo Ginnasio Statale M. Cutelli e C. Salanitro in via Firenze, ha già raggiunto l’istituto, per l’unica tappa del Sud Italia. Con la campanella di domani e per 5 giorni, il bus “didattico” aprirà le porte alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

