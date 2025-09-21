Il campbus del Corriere della Sera arriva al liceo Cutelli
Il CampBus del Corriere della Sera, che da domani al 26 stazionerà all’ingresso del Liceo Ginnasio Statale M. Cutelli e C. Salanitro in via Firenze, ha già raggiunto l’istituto, per l’unica tappa del Sud Italia. Con la campanella di domani e per 5 giorni, il bus “didattico” aprirà le porte alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Abbiamo provato a rivolgere questa domanda ai partner di CampBus, il progetto del Corriere della Sera che ha proprio l'obiettivo di diffondere cultura digitale nelle scuole italiane e che, quest'anno, prova a portare spunti di educazione sentimentale insieme al - facebook.com Vai su Facebook
Felice di proseguire la collaborazione con Campbus di @Corriere che porta alle nuove generazioni temi cruciali: intelligenza artificiale, inclusione, educazione sentimentale, rispetto. Nell’intervista sul CampBus ho raccontato anche la prospettiva europea. - X Vai su X
CampBus, il progetto: cos'è e cosa facciamo; Riparte da Catania il CampBus del Corriere della Sera, laboratorio itinerante per diffondere la cultura digitale nelle scuole; CampBus del Corriere della Sera: A Catania Riparte il Giro d’Italia per una Scuola Sempre più Digitale.
Gino Cecchettin a CampBus 2025: «Vogliamo portare un cambiamento nella società. Uniti si va più lontano» - La fondazione Giulia Cecchettin e la sua missione di portare un cambiamento nella società. Scrive video.corriere.it
Riparte da Catania il CampBus del Corriere della Sera, laboratorio itinerante per diffondere la cultura digitale nelle scuole - È già passato negli anni scorsi da Milano, Torino, Bergamo, Genova, Ravenna e Firenze. Come scrive tecnicadellascuola.it