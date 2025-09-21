Il Bisonte Firenze un altro mattoncino verso il campionato nel test di Perugia
Bartoccini Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze 2-2 ( 23-25, 20-25, 25-22, 25-22) BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 3, Turlà, Perinelli 11, Lemmens 6, Sirressi (L1), Ricci 1, Markovi? 8, Recchia (L2) ne, Bartolini 1, Mazzaro 3, Fiesoli 2, Gardini 17, Williams 6. All. Giovi. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 6, Zuccarelli 4, Colzi 2, Villani ne, Knollema 15, Maleševi? 6, Bukili? 9, Tanase 8, Kaçmaz 9, Lapini (L2), Agrifoglio 1. All. Chiavegatti. Parziali: FIRENZE – Si conclude con un giusto anche se poco pallavolistico pareggio l’allenamento congiunto fra Il Bisonte Firenze e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, giocato al Pala Barton Energy di Perugia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: bisonte - firenze
Parla argentino l’attacco del Bisonte Firenze con la schiacciatrice Bianca Bertolino
Il Bisonte Firenze, vacanze finite: lunedì il raduno al Pala BigMat
L’assessora allo sport Letizia Perini al primo allenamento del Bisonte Firenze
Avanti con il prossimo indizio …! Palazzo Wanny Lega Pallavolo Serie A Femminile #ilbisontevolleyfirenze #legavolleyfemminile #palazzowanny #bisontine #indizio - facebook.com Vai su Facebook
Si apre con tantissime novità la campagna abbonamenti 2025/26 de Il Bisonte Firenze Leggi tutto qui: http://azzurravolleyfirenze.it/firenzesiamonoi-scatta-la-campagna-abbonamenti-2025-26-de-il-bisonte/… #ilbisontevolley #volley #serieA1 #tata - X Vai su X
Finisce 2-2 l’allenamento congiunto con Perugia; La Igor supera Scandicci ed è terza alla Courmayeur Cup; Giulia Angelina completa la linea offensiva.
Bisonte, solo un punto. Stop amaro al tie break - FIRENZE: Acciarri 4, Malual 21, Butigan 1, Leonardi (L), Battistoni 2, Giacomello 3, Nervini 6, Baijens 19, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio 2, Davyskiba 13. Segnala lanazione.it
Volley Mercato: Firenze chiude il roster con Bianca Bertolino - Il Bisonte Firenze aggiunge un altro tassello al proprio roster ingaggiando la schiacciatrice argentina Bianca Bertolino, che proprio oggi compie ventitré anni. Si legge su corrieredellosport.it