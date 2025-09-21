Il bimbo che non esiste | Una vicenda paradossale va cambiato il sistema

Una vicenda paradossale: si chiede l’attestazione di nascita allo Stato di origine dei genitori, la Guinea, laddove questo bimbo non è nato là e non è mai stato registrato in Guinea. In pratica l’Italia non lo riconosce e la Guinea non lo conosce. Un sistema distorto dal punto di vista giuridico, che complica i problemi anziché risolverli. Bisogna sollecitare il ministero affinché le direttive siano più snelle e funzionali alla realtà di tutti i giorni, adottando i principi del buon senso". A parlare è l’avvocato Narciso Ricotta, che collabora con la Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere) Macerata Cisl, prestando assistenza e consulenza gratuite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

