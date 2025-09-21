Il bergamasco Bonacorsi chiude all’ottavo posto il Mondiale della classe MxGp

MOTOCROSS. Il verdetto al termine dell’ultima prova, la 20ª, in Australia. I campioni 2025 sono il francese Febvre (MxGp) e Längenfelder (Mx2). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il bergamasco Bonacorsi chiude all'ottavo posto il Mondiale della classe MxGp

