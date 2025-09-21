Il baretto tra Pigneto e Torpignattara a Roma dove si mangia benissimo e si spende il giusto

Non la solita enoteca con cucina, non i soliti piattini. Ecco perché Tante Care Cose, piccolo locale low budget a Roma Est, ci ha stupito. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il baretto tra Pigneto e Torpignattara a Roma dove si mangia benissimo e si spende il giusto

In questa notizia si parla di: baretto - pigneto

Tante Care Cose, il gastro-baretto a Roma; Chef lascia i grandi ristoranti e apre un posto senza cucina a Roma: “Reinventiamo lo snack bar”.

