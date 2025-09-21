Il 35esimo anno dell’Unitre Iscrizioni al via da martedì

L’Unitre di Tolentino celebra quest’anno il 35esimo dalla fondazione. Le iscrizioni aprono martedì e proseguono fino al 10 ottobre alla segreteria di via Rutiloni (martedì e giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30). Molte sono le novità introdotte, sia nei corsi che nei laboratori, per la ricorrenza. Sul fronte corsi accademici: "Il tempo del gioco e della festa, dall’antichità all’età contemporanea" (gestito direttamente dall’Università di Macerata, tramite un accordo di collaborazione), aperto a tutti, anche ai non iscritti; 4 microcorsi "Storia dell’Italia contemporanea", "Letteratura greco-latina", "Per conoscere e amare la musica", "Viaggi straordinari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

