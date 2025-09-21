Il 35esimo anno dell’Unitre Iscrizioni al via da martedì
L’Unitre di Tolentino celebra quest’anno il 35esimo dalla fondazione. Le iscrizioni aprono martedì e proseguono fino al 10 ottobre alla segreteria di via Rutiloni (martedì e giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30). Molte sono le novità introdotte, sia nei corsi che nei laboratori, per la ricorrenza. Sul fronte corsi accademici: "Il tempo del gioco e della festa, dall’antichità all’età contemporanea" (gestito direttamente dall’Università di Macerata, tramite un accordo di collaborazione), aperto a tutti, anche ai non iscritti; 4 microcorsi "Storia dell’Italia contemporanea", "Letteratura greco-latina", "Per conoscere e amare la musica", "Viaggi straordinari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: 35esimo - anno
? Riapre domani, sabato 13 settembre, la funicolare di #Orvieto. ? Si sono conclusi anche gli ultimi test e collaudi previsti dalla manutenzione straordinaria nell’ambito della Revisione Speciale Quinquennale del 35esimo anno e quindi si può regolarment - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa ci lasciava Totò Schillaci. - X Vai su X
Università, immatricolazioni e iscrizioni a test d'ingresso per l'anno 2025-2026 - Aumentano gli iscritti all'università: secondo i dati provvisori dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, nell'anno accademico 2024/2025 si è registrato un sensibile incremento degli ... Scrive tg24.sky.it
Asili sempre più piccoli in un anno le iscrizioni calano del 2,3% - Lo si è visto negli anni in tutti i gradi di istruzione – dove a farne le spese sono molti insegnanti, ... Scrive torino.repubblica.it