Sfida salvezza in questo turno numero 24 di Allsvenskan, che vede l’IFK Varnamo opposto all’Halmstad. Padroni di casa a cui non è riuscita la rimonta in questa stagione, e la salvezza ormai è un miraggio con 9 punti da recuperare sul terzultimo posto a 7 gare dalla fine del torneo. Tanti, troppi i record negativi a cominciare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - IFK Varnamo-Halmstad (lunedì 22 settembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: varnamo - halmstad

IFK Värnamo möter Halmstad efter 36 dagars uppehåll - IFK Värnamo bröt sin förlustsvit på tre matcher med förlust senast, när det blev vinst mot Öster, 2–0. hallandsposten.se scrive

IFK Värnamo sämst någonsin - " Det konstaterade IFK Värnamos sportchef Jörgen Petersson när han intervjuades i Max- Come scrive gp.se