Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 18 settembre 2025. Avellino – “La programmazione per le aree interne sarà realizzata insieme ai sindaci, con un ascolto non formale, ma sostanziale e profondo, in cui si parlerà di servizi, viabilità, lavoro e strategie per contrastare lo spopolamento”. Roberto Fico viene accolto da un bagno di folla a Montella, la prima tappa in Irpinia da candidato Governatore, dove ha partecipato alla Festa dell’Unità del Pd, insieme al prossimo segretario regionale dem, Piero De Luca, al deputato Marco Sarracino, a ccolti dal sindaco Rizieri Buonopane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: choc nel napoletano, disabile sequestrato in casa per ore