Ieri in Campania | choc nel napoletano disabile sequestrato in casa per ore
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 18 settembre 2025. Avellino – “La programmazione per le aree interne sarà realizzata insieme ai sindaci, con un ascolto non formale, ma sostanziale e profondo, in cui si parlerà di servizi, viabilità, lavoro e strategie per contrastare lo spopolamento”. Roberto Fico viene accolto da un bagno di folla a Montella, la prima tappa in Irpinia da candidato Governatore, dove ha partecipato alla Festa dell’Unità del Pd, insieme al prossimo segretario regionale dem, Piero De Luca, al deputato Marco Sarracino, a ccolti dal sindaco Rizieri Buonopane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ieri - campania
Ieri in Campania: la Provincia di Caserta ha un nuovo presidente. Ultimo saluto a don Pasquale
Ieri in Campania: tragedia nel casertano, giovane 21enne muore dopo scontro in moto
Ieri in Campania: il sindaco che invita a ‘succhiare’ e la terra trema nel napoletano
Trentasette morti nei primi sei mesi del 2025 in Campania. Che dopo la giornata di ieri salgono a 40 - facebook.com Vai su Facebook
Nella serata di ieri il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND @_Zigarelli e il Consigliere federale e Vicepresidente Vicario Comitato Regionale Campania FIGC LND @GiulianaTambaro, sono intervenuti al corso Licenza D, augurando buon lavo - X Vai su X
Post shock di un insegnante nel napoletano: “Vogliamo il licenziamento”; Crollo funivia del Faito, spunta un video choc: corpi sbalzati dalla cabina; Accademia aeronautica, Pozzuoli è sotto choc: «Spostarla al Nord è uno scippo alla Campania».
Incidente stradale nel Napoletano, morto un 77enne - Incidente stradale mortale ieri sera nel Napoletano, lungo l'asse mediano SS87, all'altezza dello svincolo di Frattamaggiore, dove un anziano di 77 anni ha perso la vita. Scrive ansa.it
West Nile, due morti in Campania, il terzo nel Lazio: «Tutti pazienti fragili». Focolaio nel Napoletano - Infezioni da West Nile Virus: prime due vittime in Campania a cui si aggiunge un terzo paziente deceduto allo Spallanzani di Roma (il secondo ad esito infausto del Lazio), ma reduce da una breve ... Come scrive ilmattino.it