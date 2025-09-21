I tre da Iter | quando la cucina diventa viaggio tra i sapori d’Italia

Sui Navigli milanesi nasce un nuovo rituale della tavola che promette di trasformare ogni mercoledì sera in un’esperienza gastronomica inedita. ITER, il locale che dal 2017 ha conquistato il quartiere con la sua filosofia del viaggio culinario, inaugura “I Tre da Iter”, una rassegna mensile che unisce tre protagonisti diversi per raccontare l’Italia attraverso cucina, vino e cocktail. La prima tappa: da Roma ai Castelli. L’esordio è fissato per mercoledì 24 settembre dalle 18.30, e porta a Milano un pezzo autentico del Lazio. Protagonista della serata sarà Jacopo Ricci, lo chef che ha lasciato i fasti della ristorazione stellata romana per tornare alle origini con il suo Dopo Lavoro Ricreativo di Frascati. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

