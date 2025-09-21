I satelliti di Elon Musk offerti all’Italia il documento che spiana la strada a Starlink Il governo non ha scelta | perché anche l’Ue non può farne a meno
La società americana SpaceX di Elon Musk sta offrendo all’Italia i servizi della costellazione Starlink, nettamente superiore al progetto europeo Iris2. E Roma, così come Bruxelles, non potrà farne a meno da qui ai prossimi anni. Si conclude così la relazione annuale sulle politiche spaziali e aerospaziali del governo Meloni, messe nero su bianco dal Comitato interministeriale di Palazzo Chigi presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Le anticipazioni del rapporto sono citate da Giacomo Salvini sul Fatto quotidiano, secondo cui il comitato si è più volte soffermato anche sugli investimenti in Italia di SpaceX, l’azienda del miliardario sudafricano che almeno dallo scorso gennaio sta trattando con il governo italiano per fornire i servizi dei suoi satelliti a bassa quota per il sistema di sicurezza e telecomunicazioni italiane. 🔗 Leggi su Open.online
Starlink down in tutto il mondo per 2 ore, saltata la connessione dei satelliti di Elon Musk: la conferma dell’azienda. Offline anche l’esercito ucraino
Starlink è down in tutto il mondo, saltata la connessione dei satelliti di Elon Musk: la conferma dell’azienda. Senza internet l’esercito ucraino al fronte
Satelliti, il governo punta su Musk: "Imprescindibile" - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Satelliti, il governo punta su Musk: "Imprescindibile"" pubblicato il 21 Settembre 2025 a firma di Giacomo Salvini