I primi esseri umani migrarono dalla Turchia verso l' Europa

AGI - La regione di Ayval?k, in Turchia, potrebbe essere stata attraversata dai primi esseri umani, che avrebbero raggiunto l' Europa continentale dalla Turchia percorrendo masse continentali continue, ora sommerse. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sul 'Journal of Island and Coastal Archaeology', condotto dagli scienziati dell' Università di Hacettepe e dell' Università di Ankara. Il team, guidato da Göknur Karahan e Kadriye Özçelik, ha scoperto 138 manufatti litici in 10 siti, in una regione di 200 chilometri quadrati. Si è a lungo pensato che l' Homo sapiens abbia raggiunto l' Europa principalmente attraverso i Balcani e il Levante, dall' Africa al Medio Oriente. 🔗 Leggi su Agi.it

