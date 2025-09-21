I primi esseri umani migrarono dalla Turchia verso l' Europa
AGI - La regione di Ayval?k, in Turchia, potrebbe essere stata attraversata dai primi esseri umani, che avrebbero raggiunto l' Europa continentale dalla Turchia percorrendo masse continentali continue, ora sommerse. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sul 'Journal of Island and Coastal Archaeology', condotto dagli scienziati dell' Università di Hacettepe e dell' Università di Ankara. Il team, guidato da Göknur Karahan e Kadriye Özçelik, ha scoperto 138 manufatti litici in 10 siti, in una regione di 200 chilometri quadrati. Si è a lungo pensato che l' Homo sapiens abbia raggiunto l' Europa principalmente attraverso i Balcani e il Levante, dall' Africa al Medio Oriente. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: primi - esseri
Penso di essere tra i primi tre, ma l'anno scorso avevo una rosa più forte. - X Vai su X
ESSERI UMANI – Fruitori di Misericordia Primo appuntamento del percorso culturale promosso dalla Parrocchia di Bagnatica Sabato 27 settembre, ore 21 Sala Pesenti Marzanni (via Ss. Redentore – Bagnatica) IL PADRE MISERICORDIOSO Racconto - facebook.com Vai su Facebook
Homo sapiens, la specie invasiva; I denti preistorici svelano i segreti dell'evoluzione umana in Europa; Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori | Tematiche | Parlamento europeo.
Gli esseri umani preistorici sopravvissero a un supervulcano che oggi ci estinguerebbe - 000 anni fa un'esplosione colossale oscurò il sole: eppure i nostri antenati seppero resistere. Scrive tech.everyeye.it
Scheletro di 140.000 anni mostra i primi incroci tra esseri umani - Il fossile di un bambino di 5 anni trovato nella grotta di Skhul in Israele rappresenta la più antica prova fisica di ibridazione tra Neanderthal e Homo sapiens, datata a 140. Lo riporta tomshw.it