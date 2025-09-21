I Premi Promotori della Cultura inaugurano la XV edizione di Naxoslegge

Al via ufficialmente la XV edizione di Naxoslegge, con l’assegnazione dei Premi Promotori della Cultura, a personalità che si impegnano e danno il proprio contributo in ambito culturale.Il riconoscimento, intitolato a Franz Riccobono, che ha dedicato tutta la vita alla costruzione della memoria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

