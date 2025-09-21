I podisti in difesa dell’ambiente | ripulita la discarica a cielo aperto di Piano Cappelle

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla denuncia alla soluzione nel giro di poche ore. Dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto in località Piano Cappelle, l’associazione Amatori Podismo Benevento è scesa subito in campo. Nella giornata di ieri la notizia era stata resa pubblica, e questa mattina a non più di 24 ore dalla pubblicazione, l’associazione Amatori Podismo Benevento ha risposto presente: un gruppo di volontari si è radunato sul posto e armati di buona volontà e senso civico, hanno ripulito l’area, restituendole decoro e dignità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

