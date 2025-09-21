I piacentini a Pontida | La Lega si sta rinnovando

Militanti, amministratori (tra cui il sindaco di Castelsangiovanni Valentina Stragliati) e simpatizzanti hanno ascoltato i tanti oratori che si sono avvicendati sul palco del “pratone” illuminato da un sole caldo. Toccante, per tutti, è stato il minuto di silenzio in ricordo dell’attivista. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it