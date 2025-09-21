I nostri eroi quotidiani Salvò la vita a un anziano Premiato il maresciallo

Ieri mattina, in una breve ma sentita cerimonia che si è tenuta nel comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, il colonnello Alessandro Di Stefano ha consegnato al maresciallo Gaetano Talente un encomio semplice tributato dal generale B. Enrico Scandone Comandante della Legione Carabinieri ’Emilia Romagna’, per aver salvato un anziano colto da malore sei mesi fa a Bondeno. Erano presenti tutti gli ufficiali, una rappresentanza dei militari della sede, i familiari dell’ispettore premiato, orgogliosi di essere presenti in un momento così ricco di significato. Ripercorrendo brevemente quei fatidici momenti del 16 febbraio scorso, il maresciallo Talente mentre rincasava da una gita fuori porta con la propria famiglia, ha incrociato il destino di un uomo che era stato colto da un improvviso malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

